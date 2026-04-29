Registrado un nuevo terremoto en Canarias durante la mañana de este 29 de abril
El Instituto Geográfico Nacional localizó un seísmo de magnitud 1,8 en la zona Atlántico-Canarias, dentro de la actividad sísmica habitual del archipiélago.
Un nuevo terremoto en Canarias ha sido registrado durante la mañana de este 29 de abril, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su visor oficial de actividad sísmica.
El movimiento sísmico fue localizado en la zona Atlántico-Canarias a las 08:40:41 horas (hora oficial canaria), con una magnitud de 1,8 mbLg, una intensidad baja que entra dentro de la actividad sísmica habitual del archipiélago.
Dónde fue el terremoto en Canarias
La información difundida por el IGN sitúa el epicentro en aguas próximas al archipiélago, dentro del entorno oceánico canario. En el mapa de seguimiento sísmico aparecen además otros pequeños movimientos recientes distribuidos entre distintas zonas cercanas a las islas.
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