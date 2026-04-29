Piden cinco años y tres meses de cárcel por un delito de salud pública con reincidencia en Santa Cruz de Tenerife
Al acusado le piden también el pago de una multa de 12.000 euros
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido cinco años y tres meses de cárcel para un acusado de un delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia.
Al acusado, al que también le piden el pago de una multa de 12.000 euros, se le incautó, según el escrito de la Fiscalía, 79,5 gramos de cocaína con una pureza del 80% cuya venta le hubiese supuesto un beneficio de 4.300 euros y también le encontraron 485 euros en efectivo.
El hombre ya había sido condenado previamente al ser responsable de otro delito de tráfico de droga por lo que se le impusieron tres años de prisión que en la actualidad ya ha cumplido.
En el caso que será juzgado el próximo 6 de mayo en la Audiencia Provincial tinerfeña, el procesado fue sorprendido por la policía junto con dos personas en actitud sospechosa y al percatarse de la proximidad de los agentes, se dio a la fuga, siendo interceptado y registrado por uno de los agentes.
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