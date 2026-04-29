Muere un turista al caer por el hueco de una escalera en un hotel de Arona

Un hombre de 24 años, de nacionalidad británica, falleció en horas de la madrugada al caer por el hueco de unas escaleras en un establecimiento hotelero en pleno corazón turístico de Tenerife, en Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas del pasado sábado en unos apartamentos situados en la Avenida Rafael Puig Lluvina.

Los servicios de seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias fueron activados a raíz de la llegada de un aviso que apuntaba que el joven, que pasaba sus vacaciones en el complejo de apartamentos, permanecía tendido en el suelo sin dar señales de vida. Hasta el citado enclave acudieron agentes de la Policía Local de Arona, de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como personal sanitario de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La víctima presuntamente se precipitó desde una segunda planta, indicaron fuentes de la investigación, y cayó boca abajo. Todo indica que el británico falleció en el acto y el personal sanitario desplazado al lugar sólo pudo certificar el fallecimiento del turista tras fracasar en las tareas de reanimación.

Los agentes de la Policía Nacional pudieron saber que el joven británico fallecido acudió a un festival de música electrónica que se celebró durante la jornada anterior en el Magma Arte y Congresos, en la zona turística de Costa Adeje. En dicho evento festivo estuvo acompañado por un amigo.

Ambos llegaron de madrugada al complejo alojativo. Los dos fueron a la habitación para descansar. Supuestamente, el joven fallecido no podía dormir, estaba muy alterado o no se hallaba en buen estado. Fue en ese contexto en el que se pudo precipitar por el hueco de la escalera. El hombre no se precipitó desde la cuarta planta, donde tenía la habitación, sino desde la segunda, indicaron las fuentes consultadas.

Investigación policial

Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife tratan de saber si el turista fallecido había consumido bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en los momentos previos o posteriores al festival de música.

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El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le realizó la autopsia. En principio, todo indica que sufrió una muerte accidental en la que no intervinieron otras personas.