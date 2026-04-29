Playa de las Américas
Muere un turista al caer por el hueco de una escalera en un hotel de Arona
El joven llegó de un festival de música, en el que estuvo con un amigo, se precipitó desde una segunda planta y perdió la vida en el acto
Un hombre de 24 años, de nacionalidad británica, falleció en horas de la madrugada al caer por el hueco de unas escaleras en un establecimiento hotelero en pleno corazón turístico de Tenerife, en Playa de las Américas, en el municipio de Arona. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas del pasado sábado en unos apartamentos situados en la Avenida Rafael Puig Lluvina.
Los servicios de seguridad y emergencias del Gobierno de Canarias fueron activados a raíz de la llegada de un aviso que apuntaba que el joven, que pasaba sus vacaciones en el complejo de apartamentos, permanecía tendido en el suelo sin dar señales de vida. Hasta el citado enclave acudieron agentes de la Policía Local de Arona, de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como personal sanitario de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La víctima presuntamente se precipitó desde una segunda planta, indicaron fuentes de la investigación, y cayó boca abajo. Todo indica que el británico falleció en el acto y el personal sanitario desplazado al lugar sólo pudo certificar el fallecimiento del turista tras fracasar en las tareas de reanimación.
Los agentes de la Policía Nacional pudieron saber que el joven británico fallecido acudió a un festival de música electrónica que se celebró durante la jornada anterior en el Magma Arte y Congresos, en la zona turística de Costa Adeje. En dicho evento festivo estuvo acompañado por un amigo.
Ambos llegaron de madrugada al complejo alojativo. Los dos fueron a la habitación para descansar. Supuestamente, el joven fallecido no podía dormir, estaba muy alterado o no se hallaba en buen estado. Fue en ese contexto en el que se pudo precipitar por el hueco de la escalera. El hombre no se precipitó desde la cuarta planta, donde tenía la habitación, sino desde la segunda, indicaron las fuentes consultadas.
Investigación policial
Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife tratan de saber si el turista fallecido había consumido bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en los momentos previos o posteriores al festival de música.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le realizó la autopsia. En principio, todo indica que sufrió una muerte accidental en la que no intervinieron otras personas.
- Pier Luigi Cherubino (54 años), exfutbolista del CD Tenerife: 'Se han puesto las bases para que después de este ascenso haya otro
- Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna
- La Aemet avisa a los tinerfeños: las precipitaciones débiles continuarán este lunes en la isla
- Cientos de pasajeros quedan 'atrapados' en Los Rodeos y pierden sus vuelos por una densa humareda
- El atraque de un buque militar de EE UU en Santa Cruz de Tenerife pone en riesgo a Canarias, según Podemos
- Vecinos y comerciantes de Santa Cruz rechazan desmantelar el plan Urban ante la amenaza judicial de El Perenquén
- Alta demanda en Tenerife para la misa del papa León XIV: superan ya los 12.500 inscritos en la primera semana
- El fiscal rehúsa pedir cárcel a los acusados de matar a un ladrón durante un asalto a un restaurante en Tenerife