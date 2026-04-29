Descubren un esqueleto enterrado en un solar en obras de Canarias: la Policía Nacional ya investiga el hallazgo
Trabajadores de una parcela en obras del Valle de Jinámar realizaban movimientos de tierra cuando descubrieron el esqueleto. La Policía Nacional investiga el hallazgo
La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en un solar del Valle de Jinámar, en Telde. Los restos óseos fueron descubiertos este miércoles por unos trabajadores que realizaban movimientos de tierra entre las calles Fernando Sagaseta y Camilo José Cela.
Los obreros dieron la voz de alarma al filo de las 9.30 horas, tras hallar enterrado en un área en obras un cráneo humano. A la zona han acudido de inmediato agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional, la unidad de Subsuelo y Bomberos del Consorcio de Emergencias.
Al revisar la zona, el dispositivo de emergencias desplazado ha localizado más restos óseos, así como piezas de ropa, que todavía se desconoce si pertenecen a un hombre o una mujer.
El enclave permanece acordonado por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Las pesquisas, una vez se realice el levantamiento del esqueleto y se traslade al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tratarán de determinar la identidad de la víctima, las causas de la muerte, y el tiempo que llevaba enterrada en el terreno.
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