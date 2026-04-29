Cae un grupo que distribuía droga en Santa Brígida

Una llamada anónima permitió a la Guardia Civil desmantelar un punto de venta de drogas itinerante que operaba en distintas zonas de Santa Brígida, en Gran Canaria. Los agentes detuvieron a tres individuos, que usaban coches de alquiler para distribuir estupefacientes, y uno ingresó en prisión.

El análisis de las informaciones anónimas permitió a los agentes descubrir la existencia de un punto itinerante de venta de drogas en distintas zonas residenciales del municipio.

Una vez identificadas las personas vinculadas a estos hechos, y en el marco de la operación policial denominada Leaks, la Guardia Civil inició las correspondientes pesquisas con el fin de determinar el modus operandi y localizarlas.

Como resultado de la investigación, se pudo determinar que los tres implicados utilizaban vehículos de alquiler que cambiaban con frecuencia para eludir la acción policial. Las sustancias estupefacientes las almacenaban, además, en sus propios domicilios.

Además, se comprobó que los investigados empleaban los vehículos para distribuir cocaína y hachís por distintos puntos de Santa Brígida. Uno de ellos era, sobre todo, el responsable de suministrar la droga en función de la demanda de los consumidores. Tras finalizar las comprobaciones, el 17 de abril la Guardia Civil procedió a la entrada y registro de la vivienda y a la detención de tres personas, de entre 21 y 41 años.

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En la operación se incautaron de 3.790,5 gramos de polen de hachís, 455,5 gramos de hachís, 78,5 gramos de cocaína, 38,5 gramos de metanfetaminas y 18 comprimidos de sildenafilo (usado como la viagra). Asimismo, se intervinieron 5.775 euros en efectivo, dos carabinas y una pistola de aire comprimido, una defensa extensible y diverso material relacionado con el narcotráfico. Tras entregar las diligencias en el Juzgado en funciones de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, se decretó el ingreso en prisión para uno de los detenidos. n