Arden tres coches en poco más de dos semanas en la costa

Tres vehículos han quedado calcinados en poco más de dos semanas en la zona costera del municipio de Güímar en circunstancias que investigan agentes de la Guardia Civil.

El último de los episodios ocurrió durante la madrugada de ayer en la zona de Las Bajas, en las proximidades de la Autopista del Sur (TF-1), a la altura de los túneles. Un Opel Astra quedó destruido y obligó a la intervención de los bomberos, así como de los cuerpos de seguridad.

Integrantes del Instituto Armado no habían recibido hasta la tarde de ayer la denuncia del propietario por el incendio. Sin embargo, resulta llamativo que en la noche del pasado 10 de abril, otro vehículo quedó también calcinado después de otro incendio en el mismo enclave, en Las Bajas.

En esa ocasión, el autor o autores lanzaron una piedra al asiento trasero de un Ford Focus y, a continuación, lo incendiaron. Por ahora no han trascendido las causas que han provocado los citados actos vandálicos en esa zona del municipio.

Y el pasado fin de semana hubo otro incendio que dejó calcinado un todoterreno de la marca Mercedes, que se hallaba aparcado junto a una de las carreteras que enlazan con las antiguas canteras de extracción de áridos de Güímar.

Diversos vecinos han expresado en las redes sociales su preocupación por la proliferación de este tipo de incendios en el municipio.

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Cabe recordar que, durante la madrugada del pasado 18 de febrero, dos hombres accedieron a la sede de una empresa de transportes y excavaciones en las proximidades del cementerio de Güímar y provocaron el incendio que dañó de forma irreversible una máquina retroexcavadora. n