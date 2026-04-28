Golpe a la pesca ilegal en Candelaria: la Guardia Civil intercepta 22 kilos de capturas ilícitas en zona prohibida
Tres infractores sin licencia han sido denunciados tras ser sorprendidos con artes prohibidas y sin señalización de seguridad en el litoral de Tenerife
La Guardia Civil de Candelaria ha asestado un nuevo golpe contra el furtivismo en las costas de Tenerife. Agentes del Puesto Principal del municipio han incautado un total de 22 kilos de pescado y cefalópodos capturados de manera ilícita. La intervención se produjo cuando los efectivos sorprendieron a tres personas realizando actividades de pesca en una zona estrictamente prohibida del litoral de Candelaria, careciendo todos ellos de cualquier tipo de licencia administrativa.
Según detalla la nota oficial de la Benemérita, los infractores no solo operaban fuera de la ley, sino que utilizaban artes de pesca ilegales y omitían las medidas de seguridad básicas, como la boya de señalización, poniendo en riesgo su propia integridad física en el mar.
Nueve denuncias por infracciones graves en la costa de Tenerife
La actuación ha derivado en la notificación de hasta nueve infracciones administrativas recogidas en la Ley de Pesca de Canarias. La gravedad de los hechos detectados por los agentes de Candelaria abre la puerta a un amplio abanico de sanciones económicas que podrían alcanzar cifras muy elevadas dependiendo de la calificación final del expediente.
Escalas de multas según la Ley de Pesca de Canarias:
- Infracciones leves: Sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas de 300 euros.
- Infracciones graves: Multas que oscilan entre los 301 y los 60.000 euros.
- Infracciones muy graves: Cuantías que pueden ascender hasta los 300.000 euros.
Protección de los recursos marinos y seguridad vial
Durante la operación, la Guardia Civil incautó un total de 11 cefalópodos y 12 piezas de pescado que habían sido extraídos del ecosistema de forma incontrolada. Este tipo de intervenciones en el litoral de Candelaria son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos de la isla y combatir la competencia desleal que sufren los pescadores profesionales y deportivos que sí cumplen con la normativa vigente.
El material incautado ha sido procesado conforme al protocolo establecido, mientras que los tres individuos se enfrentan ahora a un complejo proceso administrativo ante la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias por saltarse las zonas de protección y utilizar medios no autorizados en el litoral tinerfeño.
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