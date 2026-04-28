El fiscal rehúsa pedir cárcel a los acusados de matar a un ladrón durante un asalto a un restaurante en Tenerife

La Fiscalía descarta penas de cárcel y se decanta por solicitar la absolución de las dos personas detenidas por matar a uno de los jóvenes que entraron a su restaurante a robar en el sur de Tenerife hace más de un año y siete meses.

El fiscal del caso considera que ambos acusados por un presunto delito de homicidio –el propietario del establecimiento de hostelería y una mujer– respondieron de manera violenta contra el ladrón en legítima defensa y ante «una circunstancia de miedo insuperable».

El caso está en proceso de calificación para que sea juzgado por un tribunal del jurado. Esto quiere decir que serán nueve ciudadanos, que no son profesionales del Derecho, los que emitirán su veredicto de culpabilidad o inocencia en función de las pruebas que se les presenten en el juicio.

Acusación particular

Con independencia de la postura que adopte el Ministerio Público y la Defensa de los dos procesados, en el procedimiento también se ha personado un abogado de la acusación particular, que representa a la madre del joven, de nacionalidad venezolana, fallecido en el asalto, que se produjo en el municipio de Guía de Isora.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024 en el interior de un negocio de restauración situado en la localidad de Alcalá, en la zona conocida como el Muelle Viejo, en lo que un día fueron las naves para fabricar conservas de pescado y, años después, usadas como empaquetado de tomates.

Medianoche

Faltaban pocos minutos para la medianoche del día 15 del citado mes. Tres ladrones entraron en las instalaciones del restaurante Saúco, que se halla en pleno paseo peatonal entre el pueblo de Alcalá las playas de La Jaquita, y cuya terraza tiene vistas al mar y al antiguo embarcadero restaurado.

En un determinado momento, un encapuchado entró en la cocina del local armado con una patacabra, mientras otro ladrón se dirigió a otra dependencia.

Secuencia del ataque

Al poco tiempo, aparecieron en el lugar el propietario y una mujer. Esta última trató de agarrar o frenar al hombre para evitar un enfrentamiento directo con el asaltante. Pero no lo logró. Y el dueño del negocio, también de origen venezolano, accedió a la cocina armado con un cuchillo de grandes dimensiones para hacer frente al ladrón. De hecho, el empresario cortó el paso al delincuente para que no escapara por una puerta lateral del local, que da a la calle La Fábrica.

La mujer se interpuso entre ambos varones y recibió un fuerte golpe del joven asaltante, que la apartó hacia un lado. A continuación, el ladrón hizo un amago de agredir al otro hombre con la citada palanca de hierro.

Cuchilladas

Esa acción fue el detonante para que el propietario del restaurante se lanzara contra él de forma muy rápida para atacarlo con el arma blanca. Después de acuchillarlo varias veces, los dos varones forcejearon y cayeron al suelo. La mujer cogió otro cuchillo y empezó a asestar cuchilladas al delincuente, o, al menos, intentarlo, para defender al empresario.

El forcejeo continuó unos segundos y, mientras la mujer sujetaba al ladrón, el empresario le asestó varias puñaladas en diversas partes del cuerpo, algunas de ellas por la espalda.

Durante varios minutos, el joven fue inmovilizado en el suelo por el dueño del local. Aprovechando la coyuntura, la mujer lo golpeó con un objeto contundente que había en la cocina en más de 25 ocasiones.

Recursos de emergencias

Al restaurante llegaron la primera patrulla de la Guardia Civil y varios profesionales de ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, a la víctima. Pero esos esfuerzos no lograron su objetivo y el joven falleció en el lugar de los hechos.

Noticias relacionadas

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, que procedió al arresto de los presuntos autores del homicidio. Y también llevaron a cabo la investigación para capturar a todos los presuntos implicados en el robo al restaurante.