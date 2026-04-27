Tres detenidos por intimidar y agredir a personas para que les entregaran dinero y objetos de valor en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, un varón y dos mujeres, como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación cometidos de madrugada en Tenerife.

Los asaltos ocurrieron en la zona centro del municipio de Puerto de la Cruz, en el norte de la Isla.

La investigación se inició a mediados del mes de marzo tras la recepción de la primera denuncia. En ella, la víctima manifestaba haber sido abordada por varios individuos que le obligaron a retirar dinero de un cajero cercano para, posteriormente, entregárselo.

Durante el asalto, los presuntos autores llegaron a amenazarla con utilizar un arma blanca y la agredieron de forma violenta, motivo por el que tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias.

Actitudes violentas

Posteriormente, se recibieron otras dos denuncias en las que se relataban hechos de similares características. En ambos casos, las personas afectadas fueron obligadas a entregarles dinero y objetos personales mediante actitudes violentas e intimidatorias, llegando incluso a agredirlas.

Detenida en el Puerto de la Cruz / El Día

Como resultado de las gestiones de investigación practicadas, los agentes lograron identificar y detener en el establecimiento hotelero en el que se hospedaban a dos mujeres y un varón como presuntos autores de los hechos, determinando que todos ellos habrían participado activamente en la comisión de los delitos.

Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

Colaboración Ciudadana

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