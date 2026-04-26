Siete afectados en el incendio declarado este domingo en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife
Tres de las personas atendidas fueron desplazadas a centros sanitarios
Un total de siete personas han resultado afectadas este domingo tras declararse un incendio en el segundo piso de un edificio de la calle Ramón Pérez de Ayala de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias
Los hechos se han producido sobre las 09:04 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas en las que se informaba de que se había declarado un incendio en una vivienda localizada en el segundo piso de un edificio en la citada calle.
Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local que evacuaron a los vecinos del edificio y aseguraron la zona; mientras que bomberos de Tenerife tuvieron que rescatar a tres personas de la vivienda afectada por el fuego, así como a otra con movilidad reducida y se estaba en una planta superior.
Posteriormente, los bomberos han extinguido las llamas y han procedido a ventilar el inmueble.
Personas afectadas
Por su parte, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) han atendido a un hombre de 47 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras e intoxicación moderada por inhalación de humo, así como a una mujer de 85 años con intoxicación leve por inhalación de humo, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El personal del SUC también ha atendido a una mujer que presentaba intoxicación leve por inhalación de humo, que fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Los Gladiolos. Además asistieron a otras cuatro personas en el lugar del incidente.
Medios desplegados
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han empleado dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP), un vehículo autoescala y un vehículo de mando para actuar en este incendio.
En el lugar también se personaron agentes de la Policía Nacional y efectivos de Protección Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.
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