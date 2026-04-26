El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque
Los bomberos intervinieron en el área del recinto donde se ha producido la evacuación en la mañana de este domingo
La Laguna
Bomberos del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna han intervenido tras la aparición de humo que ha obligado a desalojar la zona de embarque del recinto aeroportuario, ha informado este domingo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
Aena recomienda a los pasajeros que vayan a viajar este domingo consultar el estado de su vuelo con la aerolínea.
La actividad en el aeropuerto, cuyas instalaciones están atestadas de pasajeros debido a la incidencia al no poder embarcar en sus vuelos, se restablece aunque con demoras en las operaciones.
Aena ha confirmado en torno a las 10.00 horas de hoy que el aeropuerto "recupera la normalidad" y que "se han producido breves retrasos en vuelos de salida".
Habrá ampliación.
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