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El Aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras el humo que obligó a desalojar la zona de embarque

Los bomberos intervinieron en el área del recinto donde se ha producido la evacuación en la mañana de este domingo

El humo obliga a desalojar la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte

El humo obliga a desalojar la zona de embarque del Aeropuerto Tenerife Norte

El Día

Jorge Dávila

La Laguna

Bomberos del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna han intervenido tras la aparición de humo que ha obligado a desalojar la zona de embarque del recinto aeroportuario, ha informado este domingo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Aena recomienda a los pasajeros que vayan a viajar este domingo consultar el estado de su vuelo con la aerolínea.

La actividad en el aeropuerto, cuyas instalaciones están atestadas de pasajeros debido a la incidencia al no poder embarcar en sus vuelos, se restablece aunque con demoras en las operaciones.

Aena ha confirmado en torno a las 10.00 horas de hoy que el aeropuerto "recupera la normalidad" y que "se han producido breves retrasos en vuelos de salida".

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