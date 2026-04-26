Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado en La Palma
El afectado sufrió traumatismos de carácter moderado
Santa Cruz de Tenerife
Un hombre de 72 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado por un turismo en Mazo, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 07:03 horas de este domingo, en el punto kilométrico 3 de la carretera LP-5, en el término municipal de Mazo, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital General de La Palma.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizó el atestado correspondiente.
- Cola kilométrica de autocaravanas en la autopista del Sur: el colectivo muestra su enfado al sentirse discriminado
- La hija del padre de las murgas del Carnaval de Canarias, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
- Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife
- «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Bhelma VI!»: el Batallón de Helicópteros cumple 40 años
- Cierra el quiosco de la plaza del Príncipe hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz encuentre un nuevo adjudicatario
- El decisivo Ponferradina - CD Tenerife se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y cómo seguir el partido por TV y en streaming
- Elisa García, de la Sociedad Mamel's, reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Aemet avisa: las lluvias seguirán este sábado en Tenerife aunque subirán las temperaturas mínimas