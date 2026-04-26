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Herido un hombre de 72 años tras ser atropellado en La Palma

El afectado sufrió traumatismos de carácter moderado

Cecoes

Cecoes / CEDIDO POR 112 CANARIAS

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 72 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado por un turismo en Mazo, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07:03 horas de este domingo, en el punto kilométrico 3 de la carretera LP-5, en el término municipal de Mazo, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital General de La Palma.

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En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizó el atestado correspondiente.

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