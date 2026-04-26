En estado grave tras ser atropellada en Tenerife

Una mujer de 75 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada por un turismo este domingo, 26 de abril, en la carretera TF-16, en la zona de San Juan (Tacoronte).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba presenta lesiones de carácter grave. Una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.