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En estado grave tras ser atropellada en Tenerife

La víctima, una mujer de 75 años, fue trasladada al HUC

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 75 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada por un turismo este domingo, 26 de abril, en la carretera TF-16, en la zona de San Juan (Tacoronte).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, los hechos ocurrieron poco antes de las 13:00 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba presenta lesiones de carácter grave. Una vez estabilizada, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

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La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

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