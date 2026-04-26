Desalojan un edificio en Santa Cruz de Tenerife por un incendio
El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en la calle Ramón Pérez de Ayala de la capital tinerfeña
Un incendio en la mañana de este domingo ha obligado a desalojar de forma preventiva un edificio de viviendas en Santa Cruz de Tenerife, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en un inmueble de varias plantas en la calle Ramón Pérez de Ayala de la capital tinerfeña.
Bomberos de Santa Cruz de Tenerife se trasladaron al lugar para apagar el fuego.
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