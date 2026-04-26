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Desalojan un edificio en Santa Cruz de Tenerife por un incendio

El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en la calle Ramón Pérez de Ayala de la capital tinerfeña

Incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

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Incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife / 112 Canarias

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un incendio en la mañana de este domingo ha obligado a desalojar de forma preventiva un edificio de viviendas en Santa Cruz de Tenerife, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en un inmueble de varias plantas en la calle Ramón Pérez de Ayala de la capital tinerfeña.

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Bomberos de Santa Cruz de Tenerife se trasladaron al lugar para apagar el fuego.

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