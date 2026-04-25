Dos mujeres resultan heridas al caer con su coche por un barranquillo en Candelaria, en Tenerife

Dos mujeres han resultado heridas tras un accidente de tráfico ocurrido en la noche del viernes en el municipio de Candelaria. El suceso tuvo lugar en la calle La Capitana, alrededor de las 22:00 horas, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y terminó precipitándose por un barranquillo.

Intervención de los equipos de emergencia

Tras recibir la alerta, el 112 movilizó de inmediato a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como a dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.

Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos desplazados hasta el lugar, garantizando que la zona fuera segura para la asistencia sanitaria.

Por su parte, el personal del SUC atendió a las dos ocupantes del turismo en el lugar del siniestro, estabilizándolas antes de proceder a su evacuación.

Estado de las heridas

Según la valoración inicial de los servicios sanitarios, ambas mujeres presentaban policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras recibir la primera asistencia, fueron trasladadas en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local se encargó de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.