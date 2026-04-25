Una mujer resulta herida tras colisionar su vehículo en un accidente de tráfico contra una farola en Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado en la madrugada de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife. El suceso tuvo lugar en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en torno a la 1:00 horas, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo cuando el turismo en el que viajaba la afectada colisionó contra una farola, lo que obligó a activar de inmediato a los servicios de emergencia.

Atrapada en el interior del coche

Tras recibir la alerta, el 112 movilizó a varios recursos, entre ellos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario y agentes de la Policía Local.

Los bomberos se encargaron de asegurar el vehículo accidentado y de liberar a la conductora del interior del habitáculo.

Por su parte, el personal sanitario del SUC asistió a la mujer en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado en ambulancia de soporte vital básico.

Traslado al hospital

Según la valoración inicial, la afectada presentaba traumatismo torácico y cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizada, fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanece bajo observación médica.

La Policía Local se encargó de regular la circulación en la zona durante la intervención de los equipos de emergencia, además de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.