En estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un motorista de 58 años ha resultado herido tras sufrir una caída en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron los las 18:00 horas de este sábado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital del Sur.

La Guardia Civil instruyó diligencias.