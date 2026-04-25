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En estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

El hombre, de 58 años, sufrió varios traumatismos de carácter grave

Autopista del Sur (TF-1), archivo.

Autopista del Sur (TF-1), archivo. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 58 años ha resultado herido tras sufrir una caída en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron los las 18:00 horas de este sábado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital del Sur.

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La Guardia Civil instruyó diligencias.

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