En estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife
El hombre, de 58 años, sufrió varios traumatismos de carácter grave
Un motorista de 58 años ha resultado herido tras sufrir una caída en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron los las 18:00 horas de este sábado.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter grave. Una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital del Sur.
La Guardia Civil instruyó diligencias.
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