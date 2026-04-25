En estado crítico una mujer tras casi ahogarse en Tenerife
La afectada fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria en la costa de El Rosario
Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser rescatada este sábado, 25 de abril, en una playa del litoral de El Rosario.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la mujer fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento en el mar.
En concreto, personas que se encontraban en el lugar iniciaron las maniobras de reanimación. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar su pulso. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.
La Guardia Civil colaboró con el resto de recursos de emergencias.
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