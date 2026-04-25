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Una colisión frontal entre dos vehículos en La Palma deja cinco afectadas

Cuatro de ellos sufrieron dolor torácico y cervicalgia, mientras que el quinto, un menor, fue trasladado al hospital para su valoración

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Cinco personas han resultado afectadas tras el choque frontal entre dos vehículos en La Palma.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro se produjo pasadas las 16:00 horas en la carretera LP-3, en el punto kilométrico 24 del municipio de El Paso.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a los cinco afectados que fueron trasladados al Hospital General de La Palma.

Situación de los heridos

En concreto, los heridos son tres mujeres, un hombre y una menor. Los adultos presentaban dolor torácico y cervicalgia de carácter moderado, mientras que la menor fue trasladado al centro hospitalario para su valoración.

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Los Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias; la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente; mientras que el personal del Servicio de Conservación de Carreteras procedió con las labores de limpieza en la calzada.

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