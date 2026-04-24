Recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras ser rescatado del mar en Adeje
El hombre, de 70 años, fue trasladado al hospital con síntomas de ahogamiento
Un hombre de 70 años ha sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria este viernes, 24 de abril. Los hechos ocurrieron en la playa de Torviscas (Adeje), poco antes de las 15:30 horas, cuando el afectado fue rescatado del mar con síntomas de ahogamiento.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el servicio de salvamento en playas inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
A su llegada al lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las técnicas avanzadas hasta revertir la parada, antes de estabilizar y evacuar al paciente al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde ingresó con pronóstico crítico.
Efectivos de la Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia.
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