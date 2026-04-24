Una policía nacional salva la vida al dueño de un restaurante en Tenerife

Una agente de la Policía Nacional salvó la vida al propietario de un restaurante durante la mañana de este viernes en Tenerife.

La víctima fue encontrada en el interior de su establecimiento con un corte en el cuello y había perdido una importante cantidad de sangre.

Los hechos ocurrieron poco después de las 9:00 horas en la localidad de Los Cristianos, en la zona costera del municipio de Arona.

Alerta

Una persona alertó de que el dueño del negocio de hostelería tenía una herida de arma blanca en el cuello y precisaba asistencia sanitaria.

Hasta la zona de la Plaza del Pescador acudieron varios recursos de seguridad y emergencias activados por la sala operativa del 1-1-2, como una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico, agentes de la Policía Nacional y policías locales de Arona.

Con un vendaje

Una agente de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría del Sur de Tenerife logró taponar la herida, mediante la realización de un vendaje, para evitar que el hombre se desangrara todavía más.

Esa acción se mantuvo hasta que llegaron los profesionales de ambas ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Según las diversas fuentes consultadas, el propietario del restaurante se cortó el cuello de forma voluntaria. Este dato fue crucial a la hora de la intervención de los agentes de los cuerpos de seguridad y de los trabajadores de las ambulancias.

Hasta La Candelaria

Tras ser estabilizado, el afectado fue trasladado en el vehículo de soporte vital avanzado hasta el departamento de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

Supuestamente, la mencionada funcionaria de la Policía Nacional había salvado otras dos vidas a lo largo de su trayectoria profesional.

Teléfono 024

El Ministerio de Sanidad informa de que las personas con ideas suicidas tienen a su disposición el teléfono 024 para solicitar ayuda las 24 horas y todos los días de la semana.

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Este servicio también está orientado a los familiares o allegados de personas con conductas o ideas suicidas.