Un incendio calcina varias chabolas en Arona sin que consten daños personales

Un incendio declarado este mediodía ha calcinado varias chabolas junto a la avenida Ámsterdam, en Los Cristianos, Arona, sin que de momento consten daños personales, han informado a EFE fuentes del 112 Canarias.

El centro coordinador de emergencias recibió la alerta a las 12:26 horas de este viernes y activó a los Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional y al Servicio de Urgencias Canario, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.

Noticias relacionadas

El incendio ha podido ser perimetrado por los Bomberos, detallan las fuentes.