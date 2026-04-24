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Un incendio calcina varias chabolas en Arona sin que consten daños personales

El fuego se originó en la avenida Ámsterdam de Los Cristianos

Incendio en unas chabolas de Arona.

Incendio en unas chabolas de Arona. / RTVC

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio declarado este mediodía ha calcinado varias chabolas junto a la avenida Ámsterdam, en Los Cristianos, Arona, sin que de momento consten daños personales, han informado a EFE fuentes del 112 Canarias.

El centro coordinador de emergencias recibió la alerta a las 12:26 horas de este viernes y activó a los Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional y al Servicio de Urgencias Canario, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.

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El incendio ha podido ser perimetrado por los Bomberos, detallan las fuentes.

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