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Un fallecido en un accidente de moto en Tenerife

Otra persona fue trasladada al HUC con heridas graves

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista ha fallecido este viernes, 24 de abril, en un accidente ocurrido en la carretera TF-28, kilómetro 9, en el municipio de El Rosario (Tenerife).

Además, hubo otro motorista herido con lesiones graves, que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Según informa el 112 Canarias, el aviso fue dado a las 14:36 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico, Guardia Civil, Policía Local y personal de Carreteras.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de uno de los afectados, al tener lesiones incompatibles con la vida.

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Habrá ampliación.

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