Choca con un coche robado contra un vehículo de la Policía Local en Güímar

Accidente múltiple en Güímar. Según informa la Policía Local en sus redes sociales, durante la noche de este jueves un vehículo sustraído ha provocado un accidente múltiple en el barrio de Fátima, tras ser perseguido por la Guardia Civil y colisionar contra un coche patrulla de los agentes locales.

Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil perseguía a un vehículo que constaba como sustraído. Durante la persecución, el coche terminó chocando contra un vehículo de la Policía Local del servicio nocturno y, tras ello, colisionó también contra otros tres vehículos que se encontraban estacionados en la vía, parando finalmente en un árbol contra el que se empotró.

Según informa el cuerpo policial, el conductor del vehículo resultó herido de carácter grave, mientras que los agentes policiales implicados sufrieron lesiones de carácter leve.

Detención gracias a un dron

De forma paralela a este accidente, la Policía Local también localizó a una persona que se encontraba en búsqueda por numerosos delitos.

Con el apoyo del dron policial, que coordinó la búsqueda desde el aire, dicha persona fue finalmente localizada y detenida cuando se encontraba oculta en las inmediaciones de la urbanización 6 de diciembre, en una zona ajardinada.

En la detención intervinieron de manera coordinada la Guardia Civil y la Policía Local de Güímar.