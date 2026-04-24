Atropellan a un hombre de 85 años en Santa Cruz de Tenerife y queda atrapado bajo un coche
Los bomberos tuvieron que liberarlo antes de su traslado al hospital con un traumatismo en la cadera
Un hombre de 85 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado en la mañana de este viernes en la calle Roberto Sánchez Suárez, en Santa Cruz de Tenerife.
El suceso se produjo sobre las 09:56 horas, momento en el que el CECOES 1-1-2 recibió una alerta informando de que un varón había sido arrollado por un turismo y había quedado atrapado bajo el vehículo.
Liberado por los bomberos
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que procedieron a liberar al afectado, que se encontraba debajo del coche. También intervinieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de la Policía Local.
El personal sanitario asistió al herido en el lugar antes de trasladarlo en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Herido con traumatismo en cadera
El afectado presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo en la cadera de carácter moderado, salvo complicaciones.
Por su parte, la Policía Local se encargó de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del atropello.
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