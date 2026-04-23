Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeJuan Viñas, padre del nuevo carnaval de Santa CruzCalle La Tolerancia de Santa CruzVisita del papa León XIVCD TenerifePrograma de las Fiestas de MayoHidramar Ultra Tenerife
instagramlinkedin

La Policía Nacional confirma que el cuerpo hallado sin vida era de un desaparecido de tenerife

Pablo P. R. había desaparecido el pasado martes en el municipio de La Laguna

Cartel de búsqueda.

Cartel de búsqueda. / E. D.

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La Policía Nacional y la Guardia Civil han hallado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el municipio de Tegueste, junto a un sendero. Tras las pruebas realizadas, los medios de seguridad han confirmado que se trataba de Pablo P. R., desaparecido desde el pasado martes en la Isla.

El fallecido, de sesenta años, había sido visto por última en el municipio de La Laguna el pasado martes, 21 de abril. Los medios de investigación tenían la pista de un Opel Corsa con el capó delantero desteñido cerca de la zona y que estaba asociado al desaparecido.

Noticias relacionadas y más

Desde el miércoles, SOS Desaparecidos había dado la alerta por todos sus medios de difusión para obtener información sobre Pablo P. R. tras no tener ningún dato acerca de su paradero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents