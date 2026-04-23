La Policía Nacional confirma que el cuerpo hallado sin vida era de un desaparecido de tenerife
Pablo P. R. había desaparecido el pasado martes en el municipio de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
La Policía Nacional y la Guardia Civil han hallado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el municipio de Tegueste, junto a un sendero. Tras las pruebas realizadas, los medios de seguridad han confirmado que se trataba de Pablo P. R., desaparecido desde el pasado martes en la Isla.
El fallecido, de sesenta años, había sido visto por última en el municipio de La Laguna el pasado martes, 21 de abril. Los medios de investigación tenían la pista de un Opel Corsa con el capó delantero desteñido cerca de la zona y que estaba asociado al desaparecido.
Desde el miércoles, SOS Desaparecidos había dado la alerta por todos sus medios de difusión para obtener información sobre Pablo P. R. tras no tener ningún dato acerca de su paradero.
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- La Justicia obliga a Santa Cruz de Tenerife a mantener el nombre de la calle La Tolerancia
- La Aemet advierte: lluvias moderadas y temperaturas en descenso este miércoles en Tenerife
- El restaurante de Tenerife que triunfa con sus desayunos: bocadillos originales con pan de masa madre
- Un futuro Heliodoro con aforo para 30.000 espectadores
- Tenerife entra de lleno en su temporada grande de romerías y bailes de magos: estas son las próximas citas
- Ni Ribera del Duero ni Rioja: estos son los vinos de Tenerife que conquistaron el Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos (Cinve)
- Una concejal socialista llama estúpida y sinvergüenza a la alcaldesa de Arona