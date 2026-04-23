La Policía Nacional confirma que el cuerpo hallado sin vida era de un desaparecido de tenerife

La Policía Nacional y la Guardia Civil han hallado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el municipio de Tegueste, junto a un sendero. Tras las pruebas realizadas, los medios de seguridad han confirmado que se trataba de Pablo P. R., desaparecido desde el pasado martes en la Isla.

El fallecido, de sesenta años, había sido visto por última en el municipio de La Laguna el pasado martes, 21 de abril. Los medios de investigación tenían la pista de un Opel Corsa con el capó delantero desteñido cerca de la zona y que estaba asociado al desaparecido.

Desde el miércoles, SOS Desaparecidos había dado la alerta por todos sus medios de difusión para obtener información sobre Pablo P. R. tras no tener ningún dato acerca de su paradero.