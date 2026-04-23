La Policía confirma que el incendio de Los Realejos fue accidental

El primer atestado realizado por agentes de la Policía Nacional sobre el incendio registrado en la madrugada del pasado sábado en el municipio de Los Realejos, que causó el fallecimiento de cuatro personas, ya está terminado y la principal conclusión es que el origen se debió a un accidente.

Desde el cuerpo de seguridad confirmaron que no hay personas detenidas ni investigadas por el suceso registrado en el número 23 de la calle Los Bancales, en el núcleo de Toscal-Longuera.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos tomaron declaración en días pasados a los dos inquilinos del piso donde comenzaron las llamas a las 03:29 horas del pasado 20 de abril. En cualquier caso, los especialistas de la Policía Científica siguen con el análisis de los restos encontrados en el lugar del suceso.

El fuego provocó la muerte por inhalación de humo de cuatro vecinos que residían en dos de los domicilios del edificio Rosme II. La primera víctima mortal fue Otilia, una mujer de 75 años, que era maestra jubilada y que, durante algunos años, impartió clases en el centro de educación infantil y primaria (CEIP) del núcleo de Punta Brava, en el vecino municipio del Puerto de la Cruz. Su fallecimiento se produjo durante el desarrollo del incendio.

Otras tres personas fueron trasladadas en estado crítico por inhalación de humo hasta los dos hospitales de referencia de Tenerife, después de que los profesionales sanitarios pudieran reanimarlas.

El matrimonio formado por Ramón y Juana murió en las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), horas después de que se registrara su ingreso. Y, durante la jornada del pasado lunes, se produjo el fallecimiento de la otra mujer, identificada como Concepción, que también era maestra y vivía en el mismo piso que la primera víctima mortal.

Todos los fallecidos y afectados fueron localizadas en la escalera y el patio del edificio donde se produjo el incendio. En la vivienda donde comenzaron las llamas se registró un denso humo negro, que salió al exterior tanto por el balcón de la vivienda como por una de sus ventanas laterales. En los minutos siguientes al inicio del fuego, vecinos de las inmediaciones escucharon gritos de los residentes en el interior del bloque de viviendas afectado por el incendio, así como fuertes golpes.