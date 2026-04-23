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Encuentran un cuerpo sin vida en el norte de Tenerife

Tratan de confirmar si se trata de un hombre desaparecido en la Isla

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El cadáver de un hombre fue encontrado en la mañana de este jueves en Tenerife y ahora se trata de determinar si es el varón que estaba desaparecido desde hace dos días.

El cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Tegueste, junto a un sendero. Y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se han desplazado hasta dicho lugar.

La Policía Nacional confirma que todo apunta a que el fallecido es Pablo R.P., de 60 años de edad.

Dicha persona desapareció en el municipio de La Laguna el pasado martes, 21 de abril.

Una de las pistas que se ofreció es que circulaba en un Opel Corsa con el capó delantero desteñido.

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De hecho, las tareas de búsqueda de dicha persona previstas para esta tarde se han suspendido.

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