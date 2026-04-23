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Detienen en La Palma a un varón de 31 años con 500 gramos de hachís y más de 3.000€ encima

Los hechos sucedieron en el exterior del aeropuerto de La Palma

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil / GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma han detenido a un varón de 31 años, vecino de Mazo, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, al portar cerca de 500 gramos de hachís y más de 3.000 euros en efectivo.

Según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, los hechos sucedieron en el exterior del aeropuerto de La Palma en un momento en el que los agentes de la Guardia Civil que se encontraban prestando servicio de prevención de la seguridad ciudadana observaron al acusado caminando solo por la vía pública "con actitud esquiva y nerviosa".

Por ese motivo, los agentes, ante las sospechas de que pudiera estar tratando de ocultar algo, decidieron darle el alto para identificarlo.

Tras mantener una entrevista con el mismo, su actitud de tensión aumentó, por lo que los agentes decidieron realizarle un registro superficial de sus pertenecias, momento en el que encontraron 495 gramos de hachís y 3.380 euros en efectivo divididos en diversos tipos de billetes.

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Por lo expuesto, se detuvo a este hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y fue puesto a disposición judicial.

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