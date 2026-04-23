Descubren una docena de plantas de cannabis en un almacén de Tenerife durante una inspección laboral

Una inspección de trabajo permitió descubrir que un empresario de Tenerife guardaba en su almacén una docena de plantas de cánnabis.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevaron a cabo un dispositivo de control en diversas empresas y locales ubicados en un polígono industrial situado en el sur de la Isla, dentro de las labores de colaboración entre ambos organismos en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude en la seguridad social.

Durante el operativo conjunto se inspeccionaron nueve establecimientos que albergaban a un total diez empresas. Los funcionarios procedieron a la identificación de veintiuna personas trabajadoras.

Riego automático

La actuación se saldó con la detención de un varón, titular de uno de los almacenes, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras localizar en su interior las doce plantas de cannabis mencionadas, así como diversos instrumentos destinados a su cultivo, como sistemas de riego automáticos y lámparas de luz.

En el ámbito del cumplimiento de las obligaciones normativas en el orden social, se detectó la presencia de una persona trabajadora en situación irregular en el país y numerosas graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, cuya corrección fue requerida de manera formal, con la correspondiente exigencia de responsabilidades administrativas.

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Esta actuación responde a la estrecha colaboración existente entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Nacional, cuya coordinación refuerza el control del cumplimiento de la normativa laboral y contribuye a la prevención de actividades ilícitas, garantizando la legalidad y la seguridad en el ámbito laboral.