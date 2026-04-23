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Aparatoso vuelco de un coche en un accidente en La Laguna, en Tenerife

Una persona que viajaba en el vehículo resultó herida de carácter leve en el siniestro registrado este jueves en el Camino de Las Mercedes

Vuelca un coche en el Camino de Las Mercedes, en La Laguna

Vuelca un coche en el Camino de Las Mercedes, en La Laguna / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un coche ha sufrido en la mañana de este jueves un vuelco lateral en el Camino de Las Mercedes, en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

Según ha informado la Policía Local, en el accidente de tráfico resultó herida de carácter leve una persona, que fue atendida en el lugar.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Tenerife, del parque de San Benito, quienes colaboraron en la seguridad y estabilización del vehículo volcado.

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Asimismo, hasta allí se trasladó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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