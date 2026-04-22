La Policía Nacional detiene a dos personas por su implicación en 19 robos con fuerza en la zona sur de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de varios robos con fuerza en establecimientos comerciales, todos ellos ubicados entre la zona de Playa de Las Américas y Los Cristianos.

La investigación comenzó a mediados del mes de febrero debido a un incremento significativo de robos en establecimientos comerciales en la misma área. Además de la concentración de los hechos en un breve periodo de tiempo y la coincidencia en el tipo de local, fue especialmente relevante el empleo del mismo modus operandi en todos los robos: forzamiento de la puerta de entrada con extracción del bombín.

Tras realizar las gestiones de investigación pertinentes, se pudo comprobar la implicación en catorce robos con fuerza de un conocido delincuente de la demarcación, quien en cuatro de ellos, se valió de la ayuda de otra persona, una mujer, la cual ejercía labores de vigilancia mientras el primero accedía al interior de los locales.

En la mayoría de ocasiones, el autor buscaba dinero en efectivo, llegando incluso en alguna ocasión a llevarse la caja registradora entera. También sustrajeron varias tarjetas bancarias, con las que, tras llevar a cabo las oportunas pesquisas, se pudo acreditar su uso por parte de los investigados en varios establecimientos de la zona.

Dispositivo policial

Con los autores identificados y una vez recabadas las suficientes pruebas de su participación, se orquestó un dispositivo policial para llevar a cabo las detenciones, las cuales tuvieron lugar el pasado martes 30 de marzo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y tras su puesta en libertad, 4 días más tarde pudo constatarse la participación en cinco nuevos hechos de la misma naturaleza por lo que fueron nuevamente detenidos por los agentes, los cuales intervinieron a los presuntos autores una caja fuerte que acababan de sustraer en uno de los establecimientos.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial decretándose prisión para uno de ellos.

Con la detención de estas dos personas, la Policía Nacional pone de manifiesto su firme compromiso con el sector comercial dando cumplimiento al Plan Comercio Seguro orientado a garantizar la seguridad de los establecimientos, disuadir conductas delictivas y dar en su caso una respuesta rápida y eficaz ante cualquier circunstancia que pudiese afectar a la actividad diaria de los comerciantes.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.