Dos heridos tras el vuelco de un vehículo en la TF-1 en Tenerife en sentido Santa Cruz
El accidente ocurrió la noche del 21 de abril de 2026 en San Miguel de Abona, con una colisión entre dos coches que obligó a intervenir a varios servicios de emergencia
Dos personas han resultado heridas de carácter moderado tras una colisión entre dos vehículos con vuelco lateral en la TF-1, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona, en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife.
El accidente se produjo a las 21:39 horas del 21 de abril de 2026, cuando uno de los coches implicados terminó volcando sobre la vía, según informó el CECOES 1-1-2.
Dos afectados trasladados al hospital tras la colisión
El Servicio de Urgencias Canario asistió a un hombre de 45 años que presentaba policontusiones de carácter moderado y a una mujer de 20 años con lumbalgia también moderada. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en ambulancias diferentes.
En el momento de la asistencia, los dos heridos ya se encontraban fuera de los vehículos.
Intervención de bomberos y regulación del tráfico
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto del operativo, mientras que la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la autopista y de instruir el atestado correspondiente.
El servicio de mantenimiento de carreteras también intervino para limpiar la vía y restablecer la normalidad en uno de los principales ejes viarios del sur de Tenerife.
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