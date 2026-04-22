Herido un hombre de 88 años tras ser atropellado en La Palma

Un hombre de 88 años ha resultado herido este miércoles, 22 de abril, tras ser atropellado en la avenida Felipe Lorenzo del municipio palmero de Tazacorte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado sobre las 17:00 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al centro de salud de Los Llanos de Aridane para la realización de pruebas diagnósticas y al Hospital General de La Palma posteriormente. El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.

Agentes de la Policía Canaria prestaron la asistencia inicial y aseguraron toda la zona; mientras que efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.