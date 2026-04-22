Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeNatalidad en CanariasSilo de grano de Santa Cruz de TenerifeCalle La Tolerancia de Santa CruzVisita del papa León XIVCD TenerifePrograma de las Fiestas de Mayo
instagramlinkedin

Herido un hombre de 88 años tras ser atropellado en La Palma

Sufrió diversos traumatismos de carácter moderado

Sala operativa del Cecoes.

Sala operativa del Cecoes. / 112 CANARIAS

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 88 años ha resultado herido este miércoles, 22 de abril, tras ser atropellado en la avenida Felipe Lorenzo del municipio palmero de Tazacorte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado sobre las 17:00 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado antes de trasladarlo al centro de salud de Los Llanos de Aridane para la realización de pruebas diagnósticas y al Hospital General de La Palma posteriormente. El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.

Noticias relacionadas y más

Agentes de la Policía Canaria prestaron la asistencia inicial y aseguraron toda la zona; mientras que efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents