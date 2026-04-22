Herido grave un niño de 8 años al estrellarse un coche contra un muro en Adeje
El menor fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y otros dos afectados recibieron asistencia en el lugar
Un menor de 8 años ha resultado herido grave este miércoles por la tarde al colisionar un coche contra un muro en la calle El Tablero, en el municipio tinerfeño de Adeje.
El accidente se produjo hacia las 18.32 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió en el lugar del suceso a tres afectados. El niño, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter grave, fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Además, una mujer con un problema de salud leve y otro menor con contusiones también de carácter leve fueron asistidos en la zona, sin que fuera necesario su traslado a un centro sanitario.
En el operativo intervinieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, así como efectivos de la Policía Local, que aseguraron la zona e instruyeron el atestado.
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