Detenida una persona por lanzar droga en dos pelotas de tenis al interior del Centro Penitenciario Tenerife II

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Centro Penitenciario Tenerife II, han detenido a una persona, varón de 39 años, residente en San Cristóbal de La Laguna, acusado de un delito de tráfico de drogas.

Realizando servicio de seguridad en el citado centro, los agentes son alertados por un individuo que se encuentra en los exteriores de la prisión, con actitud sospechosa. Al comprobar las cámaras de seguridad observan como realiza dos lanzamientos al interior del centro y emprende la huida.

Parte de la droga que intentó introducir el ahora detenido en Tenerife II / Guardia Civil

Los agentes salen rápidamente del centro a bordo de un vehículo, dando además aviso al centro para localizar los objetos arrojados al interior. Tras realizar una batida por la zona, logran encontrarlo minutos después, le intervienen más sustancias estupefacientes en sus pertenencias y proceden a su detención.

De la búsqueda realizada en el interior de la prisión, se localizan los dos objetos lanzados por el detenido, comprobando que se trata de dos pelotas de tenis, con 61 gramos de hachís, 6 gramos de crack y 1,2 gramos de cocaína.

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El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.