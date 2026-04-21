Detenido en Tenerife por una agresión sexual y dos asaltos violentos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el sur de Tenerife como presunto autor de una agresión sexual y de dos robos con violencia e intimidación cometidos en Arona y con un denominador común: la dureza y agresividad con la que actuaba el atacante. La investigación policial apuntaba a un mismo autor en los tres casos, todos ellos ocurridos a finales del pasado mes de marzo.

El episodio más grave se produjo en la zona de Las Verónicas. Una joven que había perdido su teléfono móvil salió a buscarlo por los alrededores. Mientras ella intentaba localizarlo, se acercó un hombre que se ofreció a ayudarla.

Según la investigación policial que se inició tras la denuncia de la víctima, el sospechoso aprovechó que ambos se encontraban en un lugar apartado para atacarla por sorpresa mediante la técnica conocida como "mataleón", dejarla semiinconsciente y agredirla sexualmente. La denuncia y las imágenes tomadas esa misma noche, en las que aparecía el presunto autor, fueron clave para orientar las pesquisas.

Los agentes investigaban otros dos robos violentos cometidos también en Arona. En uno de los asaltos, las víctimas fueron dos personas de avanzada edad. El agresor intentó apoderarse del reloj del hombre, pero la víctima no se lo iba a poner fácil y forcejeó con el delincuente. En ese momento, la mujer recogió el reloj y lo lanzó a una zona de arbustos para evitar que se lo llevara. Sin embargo, lejos de desistir el atacante y huir de la zona ante la reacción de las víctimas, el asaltante se volvió mucho más violento y golpeó a la pareja de ancianos con puñetazos y patadas.

El atacante abandonó el lugar llevándose la bolsa de la compra que llevaban las víctimas. Una testigo logró fotografiarlo y entregó esa imagen a los investigadores.

Ataque por la espalda

El segundo robo se produjo con un patrón similar. La víctima fue abordada de forma repentina y agarrada violentamente por el cuello hasta que el autor consiguió arrancarle el collar que llevaba puesto. La coincidencia en la descripción física del sospechoso, la zona de actuación y la violencia empleada en los asaltos, llevó a los agentes a relacionar los tres delitos con una misma persona.

La investigación dio un paso definitivo cuando una patrulla de seguridad ciudadana identificó en la vía pública a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con las del sospechoso. Posteriormente, las víctimas lo reconocieron sin ningún género de dudas.

A partir de ahí, la Policía estableció un dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo en la madrugada del 27 de marzo. Se le atribuyen, por el momento, dos delitos de robo con violencia y un delito de agresión sexual.

La Policía Nacional destaca la coordinación entre distintas unidades y la colaboración de víctimas y testigos como elementos decisivos para resolver el caso con rapidez. En este sentido, insiste en la importancia de denunciar de inmediato cualquier delito, especialmente, si son violentos como ha sido este el caso, tanto para facilitar la actuación policial como para evitar nuevas víctimas.