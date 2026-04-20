El viento del fin de semana deja 19 intervenciones de los bomberos por caída de árboles y otros elementos a la vía pública en Tenerife
La mayoría tuvo lugar en Adeje y el norte de la isla
El fuerte viento que azotó a Tenerife durante el fin de semana obligó a los efectivos de Bomberos de Tenerife a realizar 19 intervenciones. Así lo ha informado el cuerpo en sus redes sociales, en una publicación en la que explica que la mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con la caída a la vía pública de árboles y otros elementos como vallas metálicas o toldos.
Estas intervenciones se concentraron en el municipio de Adeje y en la zona norte de la isla, especialmente en Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, Santiago del Teide, La Orotava y El Sauzal.
Otras intervenciones
Otro de los casos llamativos del fin de semana fue el incendio de un camión de recogida de basura en el Parque de Las Mesas (Los Campitos), en Santa Cruz de Tenerife. El fuego se originó este domingo, sobre las 10:30 horas, y los bomberos pudieron sofocarlo con la colaboración dela Policía Local.
Además, también participaron en un accidente de tráfico con el vuelco de un vehículo en La Laguna y el rescate de una persona que se encontraba en apuros en el Charco de La Laja, entre otras actuaciones.
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