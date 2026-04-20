Vecinos retienen y golpean a un menor en Tenerife por robar una caja registradora

Dos ciudadanos retuvieron y presuntamente agredieron a un menor de edad, de nacionalidad italiana, que estuvo implicado en un robo en el interior de un establecimiento en Tenerife.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Miguel de Abona, en el Sur de la Isla.

Dichas personas mantuvieron bajo control al adolescente hasta que una patrulla de la Guardia Civil procedió a su detención y traslado al puesto principal de Granadilla de Abona.

Escondido

Los hechos ocurrieron el lunes de la pasada semana, cuando el chico presuntamente sustrajo la caja registradora de un local en el barrio de Guargacho. A continuación huyó a la carrera, cruzó la carretera y trató de esconderse en una casa antigua en estado de abandono.

Sin embargo, el adolescente fue perseguido por dos hombres, que consiguieron localizarlo e interceptarlo, según puede verse en un vídeo difundido en redes sociales.

En una de las imágenes se aprecia que los citados ciudadanos agarraron al chico y lo trasladaron hasta una calle donde esperaron por la patrulla del Instituto Armado. Uno de los adultos que atrapó al presunto autor del robo también portaba la caja sustraída.

Insultos

El otro hombre lo llama «payaso de mierda» y, a continuación, lo advierte: «¡Cómo te veamos en Guargacho otra vez...!». Según se puede observar en el vídeo, el presunto ladrón recibió varias cachetadas y patadas por parte de los varones que lo retuvieron.

En un momento dado, las personas que observan la escena piden a los dos hombres que no le peguen más.

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Fiscalía de Menores

Después de ser detenido, el menor de edad fue entregado a su madre. Los guardias civiles instruyeron diligencias por los hechos, que fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de que adopte las medidas judiciales que estime oportunas.