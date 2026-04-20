Rescatan en estado crítico a una mujer en Tenerife tras caer por un barranco

Una mujer ha sido rescatada en estado crítico tras caer por un barranco en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída accidental hacía un barranco en la calle Piscis, dentro de suelo lagunero.

La afectada, de 70 años de edad, presentaba un traumatismo craneal en el momento inicial de la asistencia por parte del Servicio de Urgencias Canario. Fue trasladada en ambulancia medicalizada del SUC hasta su ingreso con pronóstico crítico en el Hospital Universitario de Canarias.

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Además de los medios sanitarios, el Consorcio de Bomberos de Tenerife rescató a la afectada hasta evacuarla con los sanitarios. Los agentes de la Policía Local de La Laguna colaboraron en el dispositivo de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes.