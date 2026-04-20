Otilia, Juana y Ramón, las personas fallecidas en el incendio en Tenerife

Las personas fallecidas en el incendio registrado en Tenerife en la madrugada del pasado sábado son Otilia, Juana y Ramón.

El incendio de un edificio de 16 viviendas en el municipio de Los Realejos ya se ha cobrado la vida de tres personas. En la mañana de ayer se confirmaba que el hombre de 65 años que permanecía ingresado con pronóstico muy grave en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) también había fallecido. Se sumaba a la mujer de 75 años que perdió la vida en el transcurso del suceso y otra mujer de 64, que murió en el citado centro hospitalario.

Todas las personas fallecidas perdieron la vida por intoxicación al inhalar el intenso humo negro que se propagó desde el piso de la primera planta donde se inició el fuego.

Los hechos ocurrieron en el edificio Rosme II, situado en el número 23 de la calle Los Bancales, en el núcleo de Toscal-Longuera, a las 3:29 horas del pasado sábado.

Una maestra jubilada

La primera víctima mortal, la mujer de 75 años de edad, se llamaba Otilia, una maestra jubilada que, durante algunos años, impartió clases en el centro de educación infantil y primaria del barrio de Punta Brava, en el vecino municipio del Puerto de la Cruz.

Algunas personas indicaron que era muy querida por sus excompañeros y exalumnos.

El matrimonio

Los otros fallecidos fueron identificados como Juana y Ramón, un matrimonio que era muy apreciado en diversas zonas del Valle de La Orotava por su comportamiento ejemplar en la comunidad. Según las personas consultadas, Juana formó parte, entre otros, de un colectivo que impulsó y dinamizó la cabalgata de los Reyes Magos en el Puerto de la Cruz.

Y, durante algún tiempo, Ramón trabajó en un laboratorio fotográfico en la mencionada ciudad turística.

Incendio en Tenerife: muere el hombre ingresado en estado crítico y ya son tres las víctimas mortales / ED

Hace décadas, ambos adoptaron a una niña, que es su única hija. El fallecimiento de ambas personas ha causado un gran dolor entre quienes los conocían, ya que eran personas afables e implicadas en su entorno social, indicó un amigo de ambos.

Accidente

Mientras tanto, otra mujer de 60 años de edad, que sufrió una parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo, fue recuperada y trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias (HUC), continúa ingresada en dicho centro con carácter grave, según los datos ofrecidos ayer por parte de la Consejería de Sanidad.

Las primeras hipótesis sobre el origen del incendio apuntan a que fue un hecho accidental. Sin embargo, serán los investigadores de la Policía Nacional quienes deban ratificar esas primeras impresiones.

Está previsto que las primeras inspecciones de la Brigada de Policía Científica en el domicilio donde comenzaron las llamas se lleven a cabo a partir de hoy lunes, con el objetivo de que se den las condiciones adecuadas para el análisis de los restos.

Humo

Algunas personas consultadas indicaron que en el inmueble donde surgió el suceso se acumulaba una gran cantidad de objetos de diversas características, lo que pudo presuntamente contribuir a la rápida propagación del fuego hacia el salón y el balcón.

Los primeros policías que llegaron al lugar de los hechos no podían entrar por el portal de la planta baja, ya que el humo intenso se los impedía, lo que da idea de la situación angustiosa que se vivió hasta la llegada de los bomberos.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Los Realejos decretó ayer tres días de luto oficial por el fallecimiento de sus tres vecinos. La consternación en el municipio es palpable. A mediodía de ayer, todos los viandantes y quienes pasaban en sus vehículos por la calle Los Bancales se paraban y miraban para la ennegrecida fachada del edificio Rosme II.

La primera inspección técnica del inmueble fue realizada en la mañana del sábado por un arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que, en principio, no detectó daños en la estructura del bloque de viviendas. El edificio continúa precintado y vigilado por agentes de la Policía Nacional, hasta que sus compañeros de investigación realicen las diligencias pendientes.

Dos familias salen del hotel

Tras pasar una primera noche en un hotel de la zona, en la jornada de ayer las dos familias que optaron por esa alternativa decidieron empezar a alojarse en casas de familiares.

Policías locales de Los Realejos y policías nacionales desalojaron en la madrugada del sábado a un total de 30 personas, pertenecientes a unas trece familias.

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El Ayuntamiento informó de que está a disposición de la gestora de la comunidad de propietarios del edificio afectado, así como de cada familia de forma particular, para intentar atenderlas en lo que puedan necesitar.