Evacuado en helicóptero un senderista en Adeje tras sufrir una reacción alérgica a la picadura de un insecto

Un hombre de 64 años ha tenido que ser evacuado en helicóptero este lunes, 20 de abril, tras sufrir una reacción anafiláctica de carácter moderado en una pista de Tenerife.

Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, tuvieron lugar en la pista de Iserse a Tijoco, en Adeje, poco antes de las 13:30 horas. En concreto, en el aviso al 112 se informó de que se precisaba asistencia sanitaria a causa de una reacción anafiláctica tras la picadura de un insecto.

Bomberos de Tenerife accedieron hasta el afectado y colaboraron con la dotación del helicóptero del GES para su evacuación aérea hasta la helisuperficie de Adeje.

Tras su aterrizaje, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Atención Primaria del centro de salud de Adeje asistieron al paciente antes de trasladarlo al Hospital Universitario Hospiten Sur.