Incendio en un edificio de Tenerife: Fallece una de las mujeres ingresadas en un hospital
Ya hay, al menos, dos personas fallecidas por el fuego registrado en un edificio de 16 viviendas en Los Realejos
Una de las mujeres ingresadas en estado crítico en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) ha fallecido por el incendio registrado en Tenerife durante la madrugada de este sábado.
De esta manera, ya son, al menos, dos las personas fallecidas por el fuego registrado en un edificio de 16 viviendas en el municipio de Los Realejos.
La segunda víctima mortal es una mujer de 70 años, según la información ofrecida anoche por parte de fuentes autorizadas del Hospital La Candelaria.
De esta manera, y a expensas de la información que trascienda en la mañana del domingo, permanecen ingresados en estado crítico un hombre de 65 años en el Hospital La Candelaria, así como una mujer de 60 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Estas víctimas, junto a la mujer que falleció en la noche del sábado, llegaron a estar en parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo.
Gracias a las tareas de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, las tres personas fueron recuperadas y evacuadas a los mencionados centros hospitalarios.
Los otros cuatro afectados sufrieron intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fueron llevados a Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.
- La Aemet avisa: calima, tormentas, fuertes vientos y temperaturas superiores a los 30 grados este sábado en Tenerife
- Muere una mujer y evacuadas treinta personas durante el incendio de un edificio en Tenerife
- El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
- La demolición de la iglesia de San Gerardo permitirá 80 nuevas plazas de aparcamiento y la mejora de la plaza José Carlos Schwartz
- El Celta Fortuna gana y se pone a seis puntos del Tenerife, con un partido más
- Hasta cuándo durará el calor en Tenerife: la bajada de temperaturas comenzará el lunes
- La Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, estará en el altar mayor en la última misa del papa en su viaje a España
- Detenido un exdirector de Extranjería en Tenerife por supuestos trámites irregulares a inmigrantes asiáticos