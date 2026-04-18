Rescatan a un joven bañista atrapado en Charco de La Laja, en la costa norte de Tenerife
El afectado, de 24 años, fue evacuado en helicóptero y trasladado al Hospital Universitario de Canarias tras sufrir un traumatismo moderado
Un joven de 24 años tuvo que ser rescatado este sábado, 18 de abril, después de quedar en una situación de peligro mientras se bañaba en Charco de La Laja, uno de los enclaves costeros más conocidos del norte de Tenerife.
El incidente movilizó a un amplio dispositivo de emergencias tras recibirse una alerta en la que se informaba de que el bañista permanecía en el agua con ayuda de un flotador salvavidas, pero sin capacidad para salir por sus propios medios debido a las complicadas condiciones de la zona.
Activación inmediata del operativo de rescate
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el aviso se produjo a las 12:31 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios para intervenir en la costa del municipio de San Juan de la Rambla.
Hasta el lugar se desplazó un amplio dispositivo formado por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos de Tenerife, el servicio de salvamento en playas, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y personal de Medio Ambiente.
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