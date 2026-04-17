La Policía Nacional impide que un hombre salte al vacío desde un barranco de Tejina

Agentes de la Policía Nacional han conseguido impedir que un varón salte al vacío desde la estructura de un puente situado en la TF-13.

Los hechos ocurrieron tras recibirse el aviso de una joven desde Tejina que alertaba de que su pareja le habría mandado varios mensajes en los que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Una vez en el lugar y tras hablar con la mujer requirente, los agentes actuantes consiguieron la ubicación del teléfono móvil del varón a través de familiares y amigos, iniciando una exhaustiva búsqueda, recorriendo tanto la carretera como las pistas de tierra situadas debajo del puente. Con la colaboración de una ciudadana que paseaba por la zona, lograron localizar al joven, que se hallaba sentado en un punto de difícil acceso, entre la estructura del puente y la pared del barranco, a unos 30 metros de altura.

Ayuda de un amigo

Ante el evidente estado de nerviosismo que presentaba, los agentes solicitaron la colaboración de uno de sus amigos para entablar conversación con él y tratar de tranquilizarlo.

Tras varios minutos de conversación entre ambos y aprovechando un momento de distracción, los agentes consiguieron aproximarse a él y sujetarlo con firmeza, evitando su caída.

Traslado al hospital

Finalmente, los agentes lograron llevar al varón hasta la carretera, donde se encontraba un indicativo sanitario que lo trasladó al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Gracias a la actuación de los agentes de la Policía Nacional, se consiguió evitar el fatal desenlace y poner a salvo al ciudadano.