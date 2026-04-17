Detenido un exdirector de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife por supuestos trámites irregulares

Arreglaba presuntamente los papeles a inmigrantes asiáticos de forma irregular. Daba preferencia supuestamente a sus expedientes para acelerar así los trámites. Un funcionario de la Policía Nacional, que ejerció en su día como director de la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, ha sido detenido como presunto autor de un delito de cohecho por la supuesta realización de trámites irregulares para beneficiar a ciudadanos de origen oriental.

Este exdirector de Extranjería, que llegó a ser inspector de la Policía Nacional, se dedicaba presuntamente a agilizar los procedimientos administrativos de determinados ciudadanos de origen chino asentados en Tenerife.

Al menos esa es la causa de su detención y esos son los hechos investigados. Las de Extranjería son de las oficinas públicas más saturadas y congestionadas de la Administración, con lo que un ‘empujoncito’ a determinados expedientes siempre va en detrimento de los casos de otras personas que también están en espera de resolver sus trámites.

Agentes de Madrid

La investigación del caso la llevan agentes llegados a Tenerife desde Madrid y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif) de la Policía Nacional, que se ocupan de forma habitual de los delitos relacionados con Extranjería, con la trata de seres humanos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El detenido pasó por diferentes destinos del cuerpo de seguridad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la actualidad tiene más de 60 años de edad. Hace ya años que dejó el puesto en el organismo del Gobierno del Estado, indican fuentes consultadas.

Según los datos que han trascendido, los investigadores tratan de determinar si el hombre, identificado como E.F.B., se dedicaba a poner los expedientes de súbditos chinos a la cabeza de la lista de los asuntos pendientes, es decir, si les daba un carácter preferente.

Sur de Tenerife

Algunos de esos ciudadanos chinos que se habrían beneficiado de las prácticas –siempre presuntas– del funcionario también han sido investigados en el transcurso de la operación para determinar si han incurrido en algún delito.

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Los policías de la Brigada de Extranjería tratan de determinar si el inspector llegó a percibir dinero u otro tipo de contraprestaciones por acelerar los trámites de estas personas asiáticas, asentadas al parecer en el sur de Tenerife. Por ahora, las actuaciones desarrolladas por agentes de la Policía Nacional en este asunto están bajo secreto.