Un camionero en estado crítico tras sufrir una parada cardíaca al volante y chocar en La Laguna
El suceso ocurrió durante la mañana de este viernes en la avenida Pablo Iglesias, donde sanitarios lograron reanimar al conductor antes de su traslado urgente al hospital
Un hombre de 65 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras conducía un camión y colisionar contra un vehículo estacionado en San Cristóbal de La Laguna. El incidente tuvo lugar a las 11:02 horas de este 17 de abril en la avenida Pablo Iglesias, cuando el conductor comenzó a sentirse indispuesto al volante, provocando el accidente.
Según informó el CECOES 1-1-2, profesionales de enfermería que se encontraban en la zona de manera casual comprobaron que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación básica. A la llegada del Servicio de Urgencias Canario, los sanitarios continuaron con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar, logrando revertir la parada antes de estabilizar al paciente.
Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanece ingresado en estado crítico.
Intervención coordinada de emergencias en La Laguna
En el operativo participaron también efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local, que colaboraron en la asistencia y aseguraron la zona del accidente.
La rápida actuación de los primeros intervinientes resultó clave para salvar la vida del afectado en un suceso que volvió a evidenciar la importancia de la respuesta inmediata ante paradas cardiorrespiratorias.
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