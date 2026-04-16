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Una salida de vía en la autopista del norte de Tenerife genera fuertes retenciones

El accidente se produjo a la altura de La Quinta

Vehículo accidentado en la TF-5.

Vehículo accidentado en la TF-5. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La salida de vía de un vehículo en la TF-5 (autopista del norte de Tenerife), en Santa Úrsula, durante la tarde de este jueves ha generado fuertes retenciones en la vía.

Según informa el 112 Canarias, el accidente se produjo poco antes de las 16:00 horas a la altura de La Quinta y solo se vio involucrado un vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de soporte vital básico, aunque la persona afectada rechazó el traslado a un centro sanitario.

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En el equipo desplegado también participó la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo, para la limpieza de la vía.

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