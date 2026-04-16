Rescate marítimo en Canarias: la Guardia Civil saca a flote un vehículo que había sido robado

El equipo de submarinistas de la Guardia Civil sacó este jueves del fondo del agua del Puerto de Las Palmas un vehículo cuyo robo había sido denunciado por su propietario.

El vehículo, que mostraba un avanzado estado de corrosión debido a la erosión propia del entorno marino, fue reflotado pasadas las 12.30 horas, tras una hora y media de maniobras en la terminal de Armas, en el Muelle Nelson Mandela, que por tercera ocasión en los últimos meses ha sido testigo del rescate de un vehículo, aunque en las dos ocasiones anteriores se trató de camiones que habían caído al mar cuando esperaban para subir a uno de los barcos.

Localizado por buzos de Reprosub

El coche fue localizado por los trabajadores de Reprosub, una empresa del Puerto que realiza trabajos de reparación submarina. Mientras llevaban a cabo una operación en esa zona del Puerto de Las Palmas encontraron el automóvil y dieron aviso a las autoridades.

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Precisamente estos buzos fueron los encargados de rescatar, con la colaboración de otras entidades, los dos camiones caídos en esta terminal, al igual que el coche que la riada arrastró varios metros hacia dentro en la playa de Salinetas durante una Dana.