Operación antidroga en Lanzarote: desmantelan uno de los mayores laboratorios de 'speed' de Canarias
La Policía Nacional desarticula un laboratorio en Tahiche, en el municipio de Teguise y detiene a tres personas. Los agentes confiscan 50 kilos de droga y 30.000 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado uno de los mayores laboratorios de producción de sulfato de anfetamina, conocido como 'speed', en el archipiélago canario. La intervención tuvo lugar el pasado 31 de enero en la localidad de Tahiche, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote.
La operación culminó con la detención de tres personas, que carecían de antecedentes policiales, y con la incautación de una importante cantidad de droga ya preparada para su distribución.
Incautados 50 kilos de droga y 30.000 euros en efectivo
Durante el registro del inmueble, los agentes localizaron aproximadamente 50 kilogramos de speed, además de 30.000 euros en efectivo. Según fuentes policiales, el valor estimado de la sustancia en el mercado ilícito asciende a unos 690.000 euros.
La droga se encontraba almacenada en un arcón congelador dentro de la vivienda, lista para su distribución. Este hallazgo confirma el carácter operativo del laboratorio, que ya se encontraba en plena actividad.
Movimientos sospechosos
La investigación se inició tras detectar la actividad de un individuo que viajaba con frecuencia desde la península hasta Lanzarote. Los agentes sospecharon que estos desplazamientos podrían estar relacionados con la elaboración de sustancias estupefacientes.
El principal sospechoso se desplazaba desde la península a la isla para elaborar la sustancia
A partir de ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió seguir los movimientos del principal sospechoso desde su llegada a la isla. Durante el seguimiento, los investigadores comprobaron que el individuo adoptaba medidas de seguridad para evitar ser detectado, desplazándose por distintos puntos antes de acceder a la vivienda donde finalmente se localizaría el laboratorio.
Registro del inmueble y detenciones
Con los indicios recabados, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro del inmueble situado en Tahiche. En el interior, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados.
Las pesquisas permitieron determinar que el principal detenido era el encargado de fabricar la droga, mientras que los otros dos arrestados, residentes en la vivienda, desempeñaban funciones de custodia y distribución del estupefaciente en el archipiélago.
Tras su arresto, los detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juzgado decretó su ingreso en prisión.
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